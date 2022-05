L”eroe’ di Tirana è nella storia, ma il suo futuro rimane un mistero

La questione rinnovo di Zaniolo si articola su tre punti: economico, tecnico e sentimentale. Il 22 giallorosso vorrebbe almeno 4,5 milioni a stagione più bonus facilmente raggiungibili

Quando, tra molti anni, gli storici del calcio andranno a rileggere i numeri della Conference League , ricorderanno due elementi: 1) la vincitrice della prima edizione, cioè la Roma ; 2) il marcatore che ha deciso la finale, cioè Nicolò Zaniolo . Con il gol realizzato a Tirana contro il Feyenoord , il calciatore giallorosso è entrato nella storia della competizione, ma anche in quella della Roma, inizia Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Che fosse un predestinato, Zaniolo, lo si è capito fin dall'inizio della sua ancora giovane carriera. L'esordio in Champions League e la convocazione nella Nazionale maggiore prima di aver giocato un minuto in Serie A erano indizi di quello che sarebbe stato il suo futuro.

ha il contratto in scadenza nel 2024 , quindi lui e la Roma sono a un bivio: rinnovare subito o cercare sul mercato un acquirente che possa fare tutti felici. La questione è articolata e si sviluppa su un triplice piano: economico, tecnico e sentimentale. L'ultimo è quello che lascia meno dubbi, perché Zaniolo è legato alla Roma e ai suoi tifosi, che non lo hanno mai lasciato solo.

Sul piano tecnico, sarà fondamentale il ruolo di José Mourinho , che con lui ha usato il bastone e la carota. Mou gli ha cambiato anche la posizione in campo, trasformandolo da esterno offensivo in seconda punta: nonostante i pochi gol (8), la scelta si è rivelata vincente nell'economia della squadra, e a beneficiarne è stato soprattutto Abraham .

Il parere dello Special One, e l'importanza che il numero 22 avrà nel suo progetto tecnico, saranno elementi fondamentali nella decisione finale. Il vero nodo, però, è economico. Dopo lo stallo sui rinnovi voluto dai Friedkin , ora la Roma si sta rimettendo in moto e il nome di Zaniolo è ovviamente una priorità. Quando le parti si incontreranno, Nicolò chiederà un ingaggio che sia simile a quello dei due calciatori più pagati della squadra: almeno 4.5 milioni netti più bonus facili da raggiungere, oltre ai diritti di immagine.

Se la Roma decidesse di accontentarlo, la firma sul rinnovo sarebbe solo una formalità. In caso contrario, potrebbe aprirsi un'asta partendo da 6o milioni, considerando che il 15% dei soldi incassati finiranno all'Inter. La Juventus ora sembra un po' defilata mentre una soluzione potrebbe essere rappresentata dal Milan. La Roma preferirebbe venderlo all'estero (Tottenham), ma questa soluzione non piace