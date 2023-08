Leo più regista di Matic, cambierà la mediana

Paredes sbarca a Roma e, dopo aver ricevuto il via libera da Daniele De Rossi, indosserà addirittura la maglia numero 16 giallorossa, scrive Michele Tossani su Il Corriere della Sera. L'arrivo dell'ex centrocampista juventino al posto di Matic cambia le caratteristiche della mediana romanista. In Matic e Cristante Mourinho aveva trovato una vera e propria diga da piazzare davanti alla difesa. Infatti, sia il serbo sia l'italiano sì erano distinti per numero di tackle vinti (27 Matic, ben 62 Cristante) e per riaggressioni a palla persa (rispettivamente 39 e 56). Il contributo di Matic non si era però limitato alla fase difensiva. Anche i suoi dati offensivi sono stati più che buoni, a livello di numero di passaggi effettuati (1274), di precisione degli stessi (86.7%) e di occasioni create (con 24 il primo dei giocatori non offensivi). In Paredes la Roma avrà a disposizione un centrocampista più votato alla regia (91.4% di precisione nei passaggi), in grado di giocare sul corto così come sul medio raggio. Fra i giocatori del campionato con le sue caratteristiche, Paredes, l'anno scorso, è risultato quello con il miglior dato in termini di “expected threat” su passaggio (0.12 per go' di gioco).