Lenglet o Ndicka, Mou aspetta il centrale mancino

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino , un profilo che manca.- Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla sono tutti destri e per questo José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di completare il reparto.

Il rinforzo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, potrebbe arrivare dalla Spagna: secondo quanto riportato dai giornali sportivi catalani, «Sport» e «Mundo Deportivo», il general manager giallorosso starebbe seguendo gli sviluppi del divorzio imminente tra il Barcellona e Clément Lenglet , calciatore francese con il contratto in scadenza nel 2026 ina in uscita dai blaugrana.

Ventisette anni appena compiuti, alto 1.86, Lenglet è stato pagato 38 milioni di euro nel 2018 dopo che si era messo in mostra con la maglia del Siviglia. Ma nelle ultime stagioni non ha convinto: in ogni caso, c'è da superare anche la concorrenza degli inglesi del Tottenham di Antonio Conte.