L’emergenza Roma fa scongelare l’esubero Fazio

Che per la Roma fosse diventato un peso, a Federico Fazio lo ha fatto capire la scorsa estate la società, che ha provato a cederlo un po’ ovunque. Poi, durante la stagione, scrive Gianluca Piacentini su il Corriere della Sera, glielo ha ribadito Paulo Fonseca, mandandolo in campo solo quando la situazione in difesa era davvero complicata dalle tantissime assenze. Ma sabato contro il Sassuolo potrebbe risultare fondamentale, vista l’emergenza nel reparto arretrato che ormai non è una novità per la Roma. Ibanez è squalificato, mentre Kumbulla è out per due mesi. Anche Cristante non è sicuro della sua presenza visto il fastidio al pube, così come Smalling che rientra dall’infortunio. E così, il “Comandante“, potrebbe tornare in campo. L’argentino ha il contratto in scadenza 2022, ma tutto lascia pensare che quella contro il Sassuolo potrebbe essere una delle ultime presenze in maglia giallorossa.