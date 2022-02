Lega serie A, prima fumata nera. L’Italia si candida agli Europei 2032

I presidenti sono ancora alla caccia del profilo giusto da far succedere a Paolo Dal Pino, ovvero una figura non necessariamente politica ma che sia in grado di dialogare con il governo

Redazione

La prima assemblea elettiva si è conclusa. Fumata nera, con 17 schede bianche, due nulle e un voto a Gaetano Blandini, consigliere indipendente. I presidenti sono ancora alla caccia del profilo giusto da far succedere a Paolo Dal Pino, ovvero una figura non necessariamente politica ma che sia in grado di dialogare con il governo. Le società - si legge su 'Il Corriere della Sera' - hanno fatto pervenire all’ad dell’Atalanta Percassi, collante tra i club, i suggerimenti per un nome condiviso. Casini e Veltroni hanno già declinato. La prossima riunione martedì 15, il quorum sarà ancora di 14 voti. Entro quella data i club dovrebbero adeguare lo statuto ai principi informatori del Coni, per scongiurare l’arrivo del commissario ad acta: Percassi chiederà a Gravina una proroga. La Figc ha presentato alla Uefa la candidatura dell’Italia ad ospitare gli Europei nel 2032.