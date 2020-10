Le romane dietro alle big

La campagna acquisti della Lazio oscilla così tra il deludente e l’inadeguato, e l’impressione viene supportata anche da quanto visto nelle prime tre giornate di campionato. Meglio, alla fine, si è comportata la Roma, scrive Giuseppe Toti sul Corriere della Sera.

Pure senza particolari acuti, la società giallorossa con il colpo in extremis di Smalling conferisce robustezza all’organico a disposizione dell’allenatore – Paulo Fonseca – e definisce più compiutamente un percorso che ha mescolato grandi giocatori (Pedro) e promettenti talenti (Kumbulla).

Considerate le difficoltà, scaturite dal passaggio di proprietà e dalla pesantissima situazione debitoria che grava sul club, il giudizio non può essere negativo. In ogni caso, per entrambe entrare quest’anno fra le prime quattro sarà complicato.

Al momento, Atalanta, Milan e Napoli, oltre a Juventus e Inter, hanno almeno mezza marcia in più.