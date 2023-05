Le mosse di Josè tra rischio e cautela: aspettando il Bayer gioca la squadra C

Da Roma a Leverkusen passando per Bologna, tappa obbligata e scomoda di un percorso nostrano lastricato di rimpianti e punti persi colpevolmente lungo il cammino, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Nonostante tutto, l'aritmetica ancora non condanna la Roma a restar fuori dalle prime quattro posizioni della classifica, ma Josè Mourinho non può (più) pensare come avrebbe voluto all'Italia. La Roma che giocherà oggi contro il Bologna sarà assolutamente inedita e impensabile in avvio di stagione. Una Roma B (o addirittura C?) figlia di un tura over obbligato e cautelativo (Dybala a casa, come Rui Patricio) e parente strettissima delle problematiche accumulate nelle ultime settimane. Così, anche chi dovrebbe riposare andrà in campo rischiando qualcosa in vista della partita di giovedì. Impossibile comportarsi in maniera diversa.