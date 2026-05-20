Il futuro della Roma e - non c'è nemmeno da spiegare perché - il presente, all'ordine del giorno a Trigoria. Gasperini punta forte su Ryan Friedkin: breve colloquio prima dell'allenamento, più approfondito dopo. Sul tavolo questioni che presto saranno risolte, a cominciare dal nuovo direttore sportivo. D'Amico e Paratici restano in corsa più di qualsiasi altra candidatura. In più - scrive Ugo Trani su 'Il Corriere della Sera' - c'è da salutare Massara e con lui anche gran parte dello staff tecnico e medico. Ma Gian Piero, pur impegnato nel rapporto finalmente quotidiano con il vicepresidente, non si distrae: testa innanzitutto al Verona, quindi all'ultimo ostacolo della ricorsa giallorossa. Gasperini è stato chiaro con il gruppo: smaltire in fretta la sbornia post derby e riattaccare la spina per preparare la notte in Veneto che vale la partecipazione alla prossima edizione della Champions Gian Piero sa bene che cosa l'aspetta domenica sera. Davanti probabile il tridente con Dybala e Soulé dietro a Malen. Da verificare Pellegrini.