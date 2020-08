Le giallorosse scoprono Paloma Lazaro

La Roma femminile aveva conosciuto Paloma Lazaro già otto giorni fa, con il gol a Sassuolo arrivato nel giorno dell’esordio dell’attaccante arrivata dalla Fiorentina, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

Ieri si è avuta la conferma che la spagnola potrà fare molto comodo alla squadra di Betty Bavagnoli: entrata nel secondo tempo al posto di Thomas, ha deciso la partita contro la Pink Bari (altra sua ex squadra), che la Roma è riuscita a vincere 2-0 conquistando il suo primo successo in campionato.

“Conoscevamo Paloma e il suo valore – le parole di coach Bavagnoli -: l’abbiamo presa per questo. Sabato ha avuto un piccolo problema fisico, ma alla fine è riuscita a essere della partita. Avevo chiesto una reazione e tanta attenzione ai dettagli e le ragazze sono state brave: poi c’è sempre da migliorare ma a livello di atteggiamento abbiamo fatto un passo avanti. Complimenti alle ragazze per il risultato e per aver creato così tante occasioni“.