Le giallorosse di Bavagnoli oggi in campo contro l’Inter

Mezzogiorno di fuoco per la Roma femminile, che alle 12.30 (diretta Sky) affronta l’Inter con l’obiettivo di dare continuità al successo di una settimana fa contro il Tavagnacco. “Sappiamo di incontrare una squadra giovane, piena di talenti e molto determinata – le parole di Betty Bavagnoli – anche in questa settimana abbiamo lavorato sulle nostre lacune” come riporta il Corriere della Sera

Roma attesa da 3 gare in 7 giorni: dopo l’Inter, mercoledì a Bari gli ottavi di Coppa Italia e sabato l’Orobica prima della sosta.