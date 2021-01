Le giallorosse affrontano la Florentia. In palio c’è “mezzo posto” in semifinale

La Roma Femminile agli ordini di mister Betty Bavagnoli si prepara a scendere in campo oggi alle 14:30 contro la Florentia, nella gara di andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le giallorosse arrivano cariche a questo appuntamento, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera, forti delle due vittorie in campionato arrivate contro Napoli e Sassuolo e della precedente vittoria nel turno di coppa, in cui hanno dilagato per 7 a 0 contro la Roma Calcio Femminile. La Roma ha già affrontato una volta la Florentia in stagione, in campionato in una gara terminata per 1-1.