Le 5 giornate del mercato: il caso Zaniolo e l’obiettivo Ziyech

Il caso Zaniolo: È la telenovela più appassionante di gennaio. Separato in casa e desideroso di cambiare squadra e aria, Zaniolo si era promesso al Milan che però non si è mai avvicinato alle richieste della Roma: ieri il ds Massara ha correttamente comunicato al collega Tiago come riporta il Corriere della Sera a firma Gianluca Di Marzio

Pinto di non starci a quelle condizioni. Ovvero i 30 milioni più bonus vari arrivati dalla solita Inghilterra, precisamente dal Bournemouth, ufficialmente in corsa con la sua offerta recapitata a Trigoria.Nicolò avrebbe solo voluto vestire rossonero, a costo di aspettare l'estate, ma i dirigenti inglesi sono pronti a sbarcare in Italia per convincerlo. Mission non così impossibile. L'obiettivo Ziyech: Piace da tempo sia al Milan che alla Roma, l'occasione è ghiotta. Ma serve un investimento importante, soprattutto per l'ingaggio: al Chelsea, il salario dell'esterno marocchino sfiora i 7 netti. Altro particolare importante riguarda la formula, non essendo praticabile il prestito. A Stamford Bridge hanno infatti esaurito gli 8 slot consentiti per le operazioni temporanee e quindi possono solo cederlo. E la prima richlesta è di poco inferiore al 20 milioni. La sensazione dei potenziali acquirenti è che possa scendere di almeno la metà. Partita aperta.