Lazio-Roma, Mourinho studia tre ipotesi per sostituire Pellegrini

Mkhitaryan trequartista favorito con El Shaarawy (più che Shomurodov) sulla sinistra

La Roma giocherà il primo derby dell'era Mourinho senza il suo giocatore più in forma: Lorenzo Pellegrini. Lo Special One ha iniziato ieri a studiare le alternative al suo capitano. La prima e più ovvia soluzione porta all'accentramento di Mkhitaryan e all'inserimento a sinistra di uno tra Shomuorodov e El Shaarawy, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Una soluzione che l'armeno gradisce, perché ha meno compiti di copertura. La seconda soluzione prevede lo spostamento al centro di Zaniolo, con Mkhitaryan messo a destra o Carles Perez e ancora uno tra Shomourodov e ElShaarawy a sinistra. La terza ipotesi è l'avanzamento di Veretout, forse il più simile per caratteristiche a Pellegrini, ma questa prevederebbe l'inserimento di uno tra Diawara e Villar, quest'ultimo spedito addirittura in tribuna contro l'Udinese.