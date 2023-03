L’Anpi denuncia la curva Nord laziale

Esposto in Tribunale per i cori antisemiti nel derby. Il presidente Pagliarulo: "Colpire i responsabili"

Non accennano a placarsi le polemiche e l’indignazione per gli episodi di razzismo e i cori antisemiti registrati allo stadio Olimpico lo scorso 19 marzo durante il derby tra la Lazio e la Roma. Dopo le parole di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, ieri è stata la volta dell’Anpi (l’associazione nazionale partigiani italiani). Il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, assistito dall’avvocato Emilio Ricci, ha depositato infatti una denuncia-querela al Tribunale capitolino "nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella curva Nord dello stadio Olimpico e che hanno preso parte ai cori antisemiti, dei quali si chiede l’identificazione, per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 604-bis del codice penale e per tutti i reati che l’Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nei fatti esposti".