L’allarme di Fonseca: “Attenta Roma, il Cluj l’anno scorso ha eliminato la Lazio”

Obiettivo: tenere alta la tensione della squadra per evitare un calo come contro il Cska Sofia, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Paulo Fonseca, alla vigilia della terza partita del girone di Europa League, ricorre a un argomento sempre valido sulle due sponde del Tevere: la rivalità cittadina. Così, per decantare le virtù dei romeni del Cluj, toglie la polvere di un anno intero ripescando l’Europa League 2019-2020: “Il Cluj è una squadra molto forte, che ha un modo di giocare molto specifico e in cui tutti i calciatori fanno bene. È una squadra aggressiva sulle seconde palle e nella scorsa stagione è stata nel girone della Lazio e ha superato il turno, cosa che invece non ha fatto la Lazio. Poi è stata eliminata dal Siviglia, ma senza perdere (1-1 in Romania e 0-0 in Spagna nei sedicesimi di finale; ndr). Non perdono da 15 partite e sono sicuri del loro modo di giocare“.

Per la Roma, che anche stasera farà ricorso a un ampio turnover, sarebbe importantissimo portare a casa i tre punti per poter gestire meglio le altre tre giornate. I romeni, però, sembrano l’avversario più attrezzato del girone, in verità di non eccelsa qualità.

Per tornare al campionato, invece, c’è da segnalare che, accogliendo la richiesta della Roma per un impedimento del suo avvocato, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha rinviato a lunedì 9 novembre la discussione del ricorso presentato in merito alla sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona del 19 settembre scorso (prima giornata di Serie A).