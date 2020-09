L’addio a Schick è ufficiale, stallo Dzeko

Superate le visite mediche, fissate per oggi, Patrik Schick sarà ufficialmente un calciatore del Bayer Leverkusen. L’acquisto più oneroso della Roma di James Pallotta, 42 milioni di euro pagati alla Sampdoria, compresi i bonus, passerà alla formazione tedesca per una cifra di poco inferiore a 29 milioni di euro, consentendo ai giallorossi di realizzare una plusvalenza di una decina di milioni, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La cessione dell’attaccante ceco dovrebbe sbloccare il mercato dei giallorossi, pronti a tornare alla carica per Chris Smalling, sempre più obiettivo prioritario per sistemare la difesa. Oltre a Schick è stato trovato l’accordo per il passaggio di Aleksandar Kolarov all’Inter: il calciatore serbo si è accordato con il club nerazzurro per un contratto di un anno con opzione per il secondo, mentre alla Roma andrà un milione di euro per il cartellino, più un altro mezzo milione di bonus. Resta ancora in stallo, invece, la questione centravanti. Dzeko è in attesa di sapere se il suo futuro sarà ancora nella Capitale, a Torino (la quota del suo trasferimento alla Juventus, secondo agipronews, è passata da 3 a 2.10) o a Milano, anche lui sponda nerazzurra.

Nel frattempo la Roma ha individuato in Milik il suo successore, senza prendere in considerazione eventuali alternative.

Davide Santon avrebbe rifiutato un’offerta del Besiktas perché preferirebbe rimanere in Italia, c’è il Genoa che lo cerca e che ha chiesto informazioni su di lui e su Juan Jesus.