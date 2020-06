La Uefa riapre le liste, Fonseca può contare su Zaniolo e Zappacosta

Buone notizie per la Roma. In vista della fase finale dell’Europa League, infatti, la Uefa ha autorizzato le squadre partecipanti a effettuare tre sostituzioni nella lista A, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Una modifica del regolamento che consentirà ai giallorossi di inserire Nicolò Zaniolo e Davide Zappacosta, due titolari aggiunti per Paulo Fonseca, che dovrà comunque depennare dalla lista altri due calciatori. Ufficializzate anche le date della Final Eight, che si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto, con finale a Colonia, e degli ottavi di finale: i giallorossi giocheranno il 5 o il 6 contro il Siviglia, in caso di pareggio ci saranno i tempi supplementari e i calci di rigore, confermate le cinque sostituzioni. I sorteggi per i quarti di finale e per le semifinali ci saranno il 10 luglio a Nyon.

Intanto la squadra continua ad allenarsi in vista della partita del 24 giugno contro la Sampdoria. Ieri Lorenzo Pellegrini ha lavorato a parte a causa di un leggero affaticamento muscolare che lo staff di Fonseca sta gestendo. A breve il rientro in gruppo di Gianluca Mancini, alle prese con il problema al gomito, mentre Pau Lopez è monitorato giorno per giorno.