La Uefa premia Pellegrini: “Il sogno fin da bambino”

Top player in Conference. Roma-Zaniolo, presto l’incontro per il rinnovo

Pian piano se ne stanno accorgendo tutti: Lorenzo Pellegrini è un calciatore di assoluto spessore internazionale che ha completato la sua maturazione. Un riconoscimento particolarmente importante è arrivato proprio dalla Uefa, che ieri ha comunicato i premi dell’edizione della Conference League vinta dalla Roma contro il Feyenoord e Pellegrini è stato nominato come miglior giocatore del torneo: "Sono partito con questa maglia all’età di 8 anni e mai avrei pensato, a 25, di diventare uno dei capitani che hanno alzato un trofeo europeo. Nello spogliatoio abbiamo parlato di come i tifosi ci hanno fatto sentire dei campioni ancor prima di vincere e questa Coppa". Nella squadra top 11 della Conference non c’è Zaniolo, che ha segnato il gol decisivo in finale ma uno dei suoi tre gol segnati al Bodo Glimt nei quarti di finale è entrato tra quelli più belli della manifestazione. Il suo accordo è in scadenza nel 2024, quello nuovo dovrebbe arrivare a 4 milioni netti. È più lontano Mkhitaryan. All’Inter - scrive Luca Valdiserri su 'Il Corriere della Sera' - sono convinti di avere in mano il giocatore con un contratto biennale da 4 milioni più bonus a stagione. La Roma gli avrebbe proposto cifre simili ma un anno garantito e uno in opzione. C’è ancora qualche margine di trattativa, ma non è ampio.