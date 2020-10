La squadra resta nella “bolla” di Trigoria. Smalling out, difficile il recupero per il Milan

Dopo la vittoria contro il Benevento, la Roma continua a lavorare nella “bolla” di Trigoria, alla vigilia della partenza per Berna (domani), dove i giallorossi giovedì affronteranno lo Young Boys in Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri il gruppo squadra, per assolvere ai protocolli imposti dalla Uefa, si è sottoposta ad un altro giro di tamponi, i cui risultati saranno resi noti oggi.

Ancora lavoro personalizzato per Chris Smalling. L’inglese è ancora alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento, che gli ha fatto saltare la gara con il Benevento e lo terrà fuori dal match con gli svizzeri. Resta in forte dubbio per la gara di lunedì contro il Milan.