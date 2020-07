La Serie A 2020-21 verso il via il 19 settembre

La prossima Serie A è destinata a ripartire il 19 settembre. La Lega Serie A – riporta il “Corriere della Sera” – dopo aver trovato la quadra per portare a termine questa stagione sta lavorando per riuscire a far partire il successivo campionato 2020/2021. La data che si ipotizzava fosse ideale per ripartire, il 12 settembre, per molti club è eccessivamente ravvicinata al termine delle possibili partite europee che alcune squadre dovranno ancora affrontare, tra queste Juventus, Atalanta, Inter, Roma e Napoli. Per questo motivo il 4 agosto durante il Consiglio Federale verranno portate tutte le ipotesi per permettere alla stagione di ripartire e non gravare sugli Europei della prossima estate (possibile chiusura il 16 o il 23 maggio, con riduzione delle vacanze di Natale). Intanto si discute anche per la questione relativa ai diritti tv, anche se una possibile decisione dovrebbe arrivare il 25 agosto, giorno in cui la Lega si riunirà nuovamente.