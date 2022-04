La Samp fa il solletico, la Roma bada al sodo: Mourinho punta il quinto posto

Quattro clean sheet nelle ultime 5 giornate non mentono. La squadra si trova bene con il doppio trequartista

A sua immagine e somiglianza. La Roma batte la Samp con un solo tiro nello specchio della porta, controlla bene la gara per 90’ e si prende il decimo risultato consecutivo in campionato. Volendo essere ottimisti, ci sarebbe un piccolo spazio per un pensiero stupendo: rientrare nella lotta per il quarto posto, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Mou però, pragmatico, spegne i sogni: “C’è una lotta per le prime quattro squadre e un’altra che va dal quinto all’ottavo. Il quinto porta in Europa League, l’ottavo a niente. Io voglio arrivare quinto. E voglio una Roma stabile". In questo senso la vittoria a Marassi è un bel segnale. I giallorossi, tranne Abraham, in giornata grigia e infortunato a una spalla nella ripresa, hanno dato continuità al trionfo nel derby e giocato una gara solida. Quattro clean sheet nelle ultime 5 giornate non mentono. La squadra si trova bene con il doppio trequartista, Mkhitaryan e Pellegrini i migliori in campo, e per Zaniolo non sarà facile ritrovare spazio.