La Salernitana si difenderà bassa

Torna il campionato e il calendario propone per la Roma la trasferta a Salerno. Quella che troveranno i giallorossi sarà molto probabilmente una Salernitana non troppo diversa da quella che Nicola ha condotto alla salvezza l’anno passato, come riporta Il Corriere della Sera, cioè una compagine fortemente reattiva, che sfruttava l’abilità nel gioco aereo di Djuric per andare poi a giocare sulle seconde palle.

Contro una formazione che dovrebbe difendersi molto bassa è probabile che Mourinho presenti una versione più offensiva della Roma con Pellegrini (6.73 xA) appaiato a Matic in mediana in non possesso, ma pronto ad aggiungersi come invasore in fase offensiva.