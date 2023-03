La Roma zitta e avvelenata: Real Sociedad e derby come finali

Lo aveva detto, José Mourinho, che per la Roma sarebbe stata una settimana pericolosa: "Accumuleremo stanchezza e poi ci sarà il derby". Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, giovedì a San Sebastian, contro la Real Sociedad e il derby di domenica contro la Lazio rappresentano, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, un vero e proprio spartiacque della stagione romanista, già orfana della Coppa Italia lasciata per strada contro la Cremonese. L’umore dentro e fuori Trigoria non è dei migliori.