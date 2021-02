La Roma trova gioco e gol: deve risolvere il rebus Dzeko

La Roma si impone per 3-1 sul Verona, miglior difesa del campionato, e ritorno ad occupare il terzo posto in classifica scavalcando la Juventus di Pirlo, come riporta il Corriere della Sera.

I giallorossi chiudono la pratica nel primo tempo, quando nell’arco di nove minuti portano in gol prima Mancini con un colpo di testa da calcio d’angolo; poi Mkhitaryan con un preciso tiro da fuori; infine Borja Mayoral con un tap-in davanti a Silvestri che non può nulla. A nulla serve il gol nella ripresa di Colley per la squadra di Juric che non riesce a riaprire la partita. La Roma si gode la vittoria, ma ora deve risolvere il problema interno relativo a Edin Dzeko. Il bosniaco dovrà sedersi con la società e il tecnico e mediare una soluzione per il finale di stagione.