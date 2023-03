La Roma su di giri in attacco: Belotti scalpita e Abraham rischia

A poche ore da quella che potrebbe rivelarsi una "sliding door" della stagione, e dopo il sorteggio di Europa League che ha messo la Roma difronte agli olandesi del Feyenoord nei quarti di finale (andata a Rotterdam il 13 aprile, ritorno all'Olimpico il 20), scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera, Mourinho fa i conti con i dubbi sulle fasce. In un derby dove in palio - più del primato cittadino - ci si gioca la possibilità di sferrare una stoccata importante ad una diretta concorrente nella lotta a un posto in Champions, uno dei nodi nella testa dello Special One riguarda la corsia sinistra. Sia Spinazzola sta El Shaarawy sono in un ottimo stato di forma, Il favorito per iniziare il derby con la Lazio sembra essere Spinazzola. Non destano particolare preoccupazione le condizioni di Matic, assente giovedì scors0 a San Sebastian a causa di un'indisposizione. Non scontato invece il ritorno di Abraham alla guida dell'attacco. La prestazione in coppa di Belotti sembra essere stata particolarmente apprezzata da Mourinho.