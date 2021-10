La Roma studia statistica: tre gare su otto avvelenano il suo campionato

A conti fatti, la partita contro la Juventus non è stata l'unica ad essere costellata da scelte arbitrali dubbie

Statisti e musicisti, non solo addetti alla moviola. Il rigore fischiato da Orsato in Juve–Roma è tracimato in un torrente di polemiche. La Roma ha deciso di seguire la linea Mourinho: non ci sono commenti ufficiali. La squadra deve restare concentrata sulle partite e non pensare agli alibi. Come scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, essere corretti non deve essere un’aggravante anziché un’esimente. Su otto partite di campionato, in tre (che fa un bel 37,5%) le decisioni arbitrali hanno pesantemente influito sul risultato finale.