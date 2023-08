La Roma stringe con il Santos. È fatta per Marcos Leonardo

Alla fine Tiago Pinto ha dovuto alzare l’offerta fino ai 18 milioni chiesti dal club brasiliano

Redazione

Marcos Leonardo è virtualmente della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La trattativa tra i giallorossi e il Santos è andata avanti per tutta la notte, con l’agente del 20enne centravanti, Rafaela Pimenta, in prima linea per cercare di far combaciare le necessità romaniste e le esigenze dei brasiliani. Alla fine Tiago Pinto ha dovuto alzare l’offerta fino ai 18 milioni chiesti dal Santos, che però è andato incontro alla Roma che arriverà a quella cifra con una parte fissa di 10 milioni più 8 di bonus.

Inoltre i giallorossi hanno chiesto di poter pagare in più rate, ed è proprio questo il punto che ha fatto sì che la trattativa proseguisse fino a notte (in Italia) inoltrata. C’è voluto uno sforzo da parte di Tiago Pinto (e dei Friedkin) che si era visto rifiutare la prima offerta di 8 milioni: un fallimento, però, dopo la beffa Scamacca, sarebbe stato uno schiaffo troppo grosso da accettare, soprattutto perché Mourinho è insoddisfatto di un mercato che ha portato a Trigoria finora solo calciatori (Aouar, N’Dicka, Lorente e Kristensen) a costo zero. Il prossimo dovrebbe essere Renato Sanches, appena ci sarà il via libera da parte del Psg.

Lo Special One, non è un mistero, continua a chiedere Alvaro Morata. Un’operazione finanziariamente pesante – l’importo complessivo supererebbe i 50 milioni di euro tra ingaggio (senza decreto crescita) per 4 anni e costo del cartellino – che il g.m. potrebbe ripagare solo attraverso altre cessioni.