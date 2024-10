La Roma sparsa per il mondo: Juric senza 15 giocatori

Se l'idea era sfruttare la sosta del campionato per provare soluzioni tattiche nuove, Juric dovrà cambiare i suoi piani, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. La Roma, infatti, insieme al Milan è la squadra di Serie A che ha il maggior numero di calciatori impegnati con le nazionali: 15. I giallorossi avrebbero avuto il primato in solitaria se Dybala - ieri è rimasto a riposo a Trigoria insieme a El Shaarawy mentre Le Fée si è allenato regolarmente, senza tutore - non si fosse fermato ancora una volta per un problema muscolare. La Roma insieme a Milan e Juventus guida anche la classifica degli italiani impegnati in azzurro, 4 in totale: oltre a Pellegrini e Pisilli, chiamati da Spalletti con la nazionale maggiore che ieri sera ha giocato all'Olimpico contro il Belgio e lunedì prossimo affronterà Israele a Udine, Baldanzi ha risposto alla chiamata dell'Under 21, mentre il portiere della Primavera Marin a quella dell'Under 19.