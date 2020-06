La Roma sogna Pastore a L.A. Psg e Borussia sono su Pellegrini

Javier Pastore potrebbe avere un futuro nella Major League Soccer. Nei giorni scorsi, il trequartista sarebbe stato contattato dai Los Angeles Galaxy, su segnalazione dell’allenatore, Schelotto, che starebbe spingendo per acquistare il Flaco. Come scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, l’acquisto dell’argentino è stato economicamente e tecnicamente un flop totale, ma il giocatore si trova bene a Roma. Va convinto a rimettersi in discussione negli States e alleggerire il bilancio. Non sarà facile. I tifosi saluterebbero volentieri Pastore, ma temono per Pellegrini. Il numero 7 ha la Roma come prima opzione, ma non ci sono stati sviluppi per il rinnovo di contratto con l’eliminazione della clausola da 30 milioni. Il Psg, il Borussia Dortmund e l’Inter sono pronti a pagare la clausola, che per la Roma sarebbe un’importante plusvalenza. La situazione è aperta, le volontà di Pallotta misteriose.