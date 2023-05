La Roma si tira fuori, Mou ha in testa solo la Coppa

Vince la Fiorentina in rimonta nei minuti finali, dopo aver sofferto, e parecchio, la Roma nella prima frazione. Giallorossi (4 punti nelle ultime 7 gare) fuori dalla zona Champions; viola ancora con la possibilità di centrare l'ottavo posto. José Mourinho pensa moltissimo (quasi esclusivamente, anzi...) alla gara di mercoledì prossimo contro il Siviglia, e complici le molteplici indisponibilità preferisce dar spazio a una sorta di Roma C (con una difesa a 4 e 3 centrocampisti), scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera, Il cambio di modulo non sembra frenare la Roma che trova in fretta il gol del vantaggio con El Shaarawy e poi — sempre con ripartenze centrali — va almeno tre volte vicina al raddoppio. Squadre modificate assai durante l'intervallo, cambi di ruolo e di posizione a volontà. Italiano azzecca alla grande il cambio di Kouame, che entra nelle reti di Jovic (proteste delli Roma per una vistosa spinta di Mandragora su Missori) prima e Ikoné dopo che in tre minuti firmano in extremis il sorpasso viola contro una Roma ormai troppo improvvisata.