La Roma si prepara per l’Inter

È stata la vittoria della sofferenza. La Roma è passata 3-1 a Verona e, in attesa della gara di stasera del Cagliari contro la Sampdoria, ha mantenuto il quarto posto in classifica, a due punti dal terzo occupato dalla Lazio. Per i giallorossi – riporta il “Corriere della Sera” – si tratta del terzo successo in una settimana, dopo quelli col Brescia e con l’Istanbul Basaksehir. Sui tre punti dei giallorossi tre firme d’autore: il primo vantaggio è arrivato grazie a Justin Kluivert, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato giovedì in Turchia, il quinto compresa l’Europa League. L’olandese ha però lasciato il campo nel primo tempo per problema alla coscia sinistra, che sarà valutato nelle prossime ore. Al suo posto Diego Perotti, che è tornato a fare gol su calcio di rigore, guadagnato da Edin Dzeko, dopo il pareggio di Faraoni: Perotti non segnava dalla partita all’Olimpico col Parma dello scorso 26 maggio, l’ultima di Daniele De Rossi con la Roma. Nel finale, a tempo quasi scaduto, è arrivato il sigillo di Mkhitaryan, rientrato in squadra nel finale a Istanbul dopo un lungo stop.