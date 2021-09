La Roma si prende tre punti ma perde Pellegrini

Mourinho punta sul gruppo di fedelissimi e doma l’Udinese con un gol di Abraham. Domenica derby

Alla Roma servivano tre punti e tre punti sono arrivati, ma solo il derby di domenica dirà se la squadra è in calo fisico. Mourinho conferma 10 titolari su 11 della formazione che ha perso domenica. Segnale chiaro: non si cercano capri espiatori. Nello stesso tempo, però, facendo giocare sempre gli stessi si rischia di usurare giocatori generosi ma che sembrano poco brillanti, come Karsdorp o Veretout, in attesa di ritrovare il miglior Zaniolo. L’espulsione di Pellegrini - scrive Luca Valdiserri su 'Il Corriere della Sera' - nel finale si spiega con l’eccesso di severità dell’arbitro Rapuano, ma anche e soprattutto con la stanchezza che ha fiaccato la Roma per tutta la ripresa. La classifica, che è sempre la Bibbia, dà per ora ragione al portoghese.