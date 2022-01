La Roma si libera del Lecce e riporta Mou contro l’Inter

La Coppa Italia anticipa il ritorno a San Siro contro il passato dello Special One

Dopo un primo tempo così brutto da ricordare il tracollo di Bodo, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, Mourinho ci ha messo del suo: dentro Zaniolo, Mkhitaryan e Vina per cambiare la partita. La Coppa Italia anticipa il ritorno a San Siro contro l’Inter dello Special One. In campionato si giocherà il 24 aprile, mentre la Coppa Italia ci sarà l’8, il 9 o il 10 febbraio. I nerazzurri sono passati per il supplementare contro l’Empoli, ma anche la Roma ha avuto i suoi problemi contro il Lecce, unica squadra di B rimasta nella competizione. Per 40 minuti i giallorossi hanno arrancato poi rimessi in carreggiata da Kumbulla. Dopo l’intervallo è arrivata ancor più convinzione con un grande gol di Abraham e Shomurodov che ha chiuso la partita.