La Roma sceglie gli ultra trentenni. Altre contestazioni contro Pallotta

Il campo è l’unica speranza. Per cercare di raggiungere il quarto posto, fondamentale per mettere un argine a un bilancio che sarà in profondo rosso, con un meno seguito da tre cifre, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Ma anche per frenare un clima pesante che, giorno dopo giorno, si addensa intorno a Trigoria. Per fortuna si tornerà a giocare, il 24 giugno, dentro l’Olimpico vuoto contro la Sampdoria.

Anche ieri sono comparsi striscioni di contestazione contro James Pallotta e questa volta non si trattava certo – basta saper leggere i “font” delle scritte – della goliarda dei duecento volantini pro-Friedkin a New York.

Quasi tutta squadra è sul mercato, ben pochi hanno la certezza di restare e molti sono stati segnalati come “pesi” sul bilancio. Petrachi ha commentato così gli allenamenti: “Soprattutto nei primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Quest’ultima settimana, invece, li ho visti un po’ così, quindi devo far capire ai giocatori che ci stiamo avvicinando al campionato“.

Il ds deve far quadrare i conti in un mercato complicato. Ma come inquadrare una strategia che può portare alla cessione di due giovani come Under e Kluivert per mantenere in rosa Mkhitaryan e fare spazio a Pedro,ennesimi ultratrentenni che chiuderanno la carriera in giallorosso?

L’ultima voce, da verificare ma non assurda, è che la Roma possa offrire il cartellino gratuito a Dzeko, al quale sarebbe interessata la Juve, nell’ottica di scambi anche legati alle plusvalenze, stile Spinazzola-Pellegrini. Il calciomercato è pieno di notizie e bufale. Però i numeri di Dzeko – quasi 7 milioni netti all’anno, tra ingaggio e facili bonus – non sono più sostenibili per un club che deve fissare il tetto massimo di stipendio a 3 milioni.