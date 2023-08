La Roma sceglie Azmoun. Tifosi infuriati su radio e web

E' sbarcato ieri sera intorno alle 20 a Ciampino il nuovo attaccante giallorosso, che non è Duvan Zapata né nessun altro dei tanti nomi accostati nelle ultime settimane alla Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dal cilindro di Tiago Pinto , infatti, è uscito un nome a sorpresa, cioè Sardar Azmoun , attaccante iraniano negli ultimi 18 mesi al Bayer Leverkusen e vecchio pallino sia della Roma, che lo ha cercato proprio nell'estate in cui dallo Zenit San Pietroburgo si trasferì in Germania, sia di José Mourinho , che lo voleva al Tottenham.

Azmoun arriverà in prestito secco, con diritto di riscatto fissato a 12/13 milioni di euro. Oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà con i giallorossi. Fuori tempo massimo per essere a disposizione per Verona e probabilmente anche per la gara contro il Milan di venerdì prossimo. Se ne riparlerà dopo la sosta del campionato, perché Azmoun è reduce da un problema muscolare e ha ricominciato ad allenarsi solo da pochi giorni. ll pensiero di Mourinho sul nuovo acquisto - i due hanno parlato ieri in una videochiamata, lo scatto è stato pubblicato sui social dall'agente del calciatore - si conoscerà oggi nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della squadra per Verona, mentre quello della piazza, almeno in gran parte, non è positivo: da ieri mattina i tifosi romanisti hanno fatto sentire il proprio dissenso nelle radio e sui social, invitando Tiago Pinto e i Friedkin a "vergognarsi" per l’arrivo dell'iraniano, considerato peggio di una ruota di scorta.