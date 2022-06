La Roma ritorna su Miki. Cori, Zaniolo sarà multato

All'armeno è stato proposto un ingaggio da 3,5 più bonus per la stagione successiva

Redazione

Nicolò Zaniolo sarà multato: finirà così il deferimento del numero 22 alla procura della Figc per i festeggiamenti dopo la vittoria della Conference League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Zaniolo è accusato di aver violato l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza) per aver cantato dal pullman della Roma dei cori contro Lazio. La società ha deciso di patteggiare una multa ridotta, devoluta in beneficenza, in modo da evitare deferimento e processo.

Tutto da scrivere invece il futuro di Zaniolo, il cui agente incontrerà il g.m. giallorosso nei prossimi giorni per parlare del rinnovo. In Italia rimane alla finestra il Milan, con la Juventus più defilata. Per quanto riguarda il mercato in entrata, dalla Spagna è rimbalzato il nome di Isco, ma Mourinho vuole andare sul sicuro.

Per questo Tiago Pinto sta cercando di convincere Mkhitaryan. a cui è stato proposto un ingaggio da 3,5 più bonus per la stagione successiva. Non rimarrà a Trigoria Olsen, che rimarrà all'Aston Villa per 3,5 milioni. Sul fronte abbonamenti: ieri è stata toccata quota 26.500, con Curva e Distinti sold out. Intanto, la Roma ha annunciato una partnership con Fendi, che fornirà materiale ufficiale ai giocatori della prima squadra fino al 2024.