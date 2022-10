La Roma prende i punti ma perde i pezzi: Dybala k.o.

La squadra giallorossa gioca male e il Lecce, in dieci dal 22’ del primo tempo per l’espulsione di Hjulmand, non ha sofferto nemmeno per un attimo l’inferiorità numerica

Redazione

Tre punti contro il Lecce, ma le buone notizie per la Roma (escluso il solito tutto esaurito all'Olimpico) finiscono qui, scrivono su Il Corriere della Sera.

Ieri Dybala è dovuto uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra, dopo che si è fatto male calciando il rigore del 2-1. "Non sono un medico — ha detto Mourinho — ma dico che sta male per non dire molto male. Difficile rivederlo prima del 2023". Sottinteso: con la maglia della Roma, perché c’è il Mondiale di mezzo.

La Roma gioca male e il Lecce, in dieci dal 22’ del primo tempo per l’espulsione di Hjulmand, non ha sofferto nemmeno per un attimo l’inferiorità numerica. Solo Mourinho può sapere esattamente le condizioni dei suoi calciatori, però la qualità del gioco è bassa e le occasioni da gol nascono quasi solamente da calci piazzati e contropiedi corti. Inoltre, c'è un problema con gli attaccanti: oltre a Dybala, il bomber giallorosso è il difensore Smalling, che in campionato ha segnato più di Abraham, Pellegrini, Zaniolo e Belotti messi insieme. Bravo e coraggioso il Lecce di Baroni, brutto l’arbitraggio di Prontera.