La Roma non rischia, poco turnover a Praga

"Posso già dirvi che con lo Slavia Praga in difesa giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka". L'anticipazione di Mourinho sulla formazione che domani sera (ore 18.45) scenderà in campo a Praga contro lo Slavia nel match che potrebbe dare alla Roma la certezza del primo posto nel girone di Europa League, non é assenza di pretattica ma una necessità dettata dalle poche scelte a disposizione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Il tecnico portoghese non potrà contare su Azmoun e Kristensen, che non sono stati inseriti nella lista Uefa, oltre che su Spinazzola, Pellegrini e Smalling, assenti dall'allenamento di ieri a cui ha assistito anche il general manager Tiago Pinto: i primi due lavorano per esserci, almeno in panchina, nel derby di domenica. Anche a centrocampo ci sarà poca alternanza, rispetto alla gara con il Lecce. Torna Paredes, che potrebbe significare un turno di riposo a Cristante, con Aouar e Bove a completare 1l reparto.

