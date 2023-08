“La Roma non è in vendita”. Ma i tifosi pungolano i Friedkin

"AS Roma precisa di non aver ricevuto alcuna offerta per l’acquisizione del club. Il gruppo Friedkin comunica di non avere intenzione di cedere il club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il club e il gruppo per ottenere visibilità personale". La Roma ha risposto così alle indiscrezioni secondo cui Raffaello Follieri avrebbe inviato un’offerta da 850 milioni per acquistare la Roma, svincolata dal progetto stadio a Pietralata, la cui delibera è stata votata dal Comune, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

"Confermo di aver inviato l’offerta d’acquisto", ha dichiarato Follieri all’Ansa, ma per la proprietà romanista non ci sarebbero margini di trattativa. Da Trigoria filtra, semmai, il fastidio dei Friedkin, che non hanno intenzione di cedere in tempi brevi, tanto meno ad interlocutori che non sono ritenuti affidabili, proprio ora che sta per partire liter per il nuovo stadio. Tanti i commenti dei tifosi sui social: molti sono sollevati per la mancata cessione, ma qualcuno ha approfittato per mandare messaggi alla proprietà. «Finalmente date segnali di vita», «Fatevi sentire anche contro gli arbitri» e «Ora comprate un attaccante e un centrocampista!».