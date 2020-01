La Roma nelle mani di Pau contro lo stadio maledetto

I numeri sono quello che sono: 9 partite a Torino all’Allianz Stadium e 9 sconfitte, 21 gol subiti e solo 3 segnati. Un filotto negativo iniziato con un 3-0 il 24 gennaio 2012 nei quarti di finale di Coppa Italia: lo stadio bianconero è un tabù. Come si legge su ‘Il Corriere della Sera’, la designazione di Rocchi, che arbitrò malissimo nel 3-2 del 5 ottobre 2014 non ha migliorato l’umore dei tifosi giallorossi. Tra gli undici titolari che quasi sicuramente Fonseca schiererà domani sera nel quarto di finale di Coppa Italia (gara secca, fischio d’inizio alle 20,45 su Rai1) sei giocheranno per la prima volta allo Stadium con la maglia giallorossa: Pau Lopez, Mancini, Smalling, Diawara, Veretout e Kalinic, che sostituirà Dzeko ancora squalificato. Decisivo nella partita vinta contro il Genoa è stato il portiere spagnolo: Pau Lopez ha tolto dall’incrocio dei pali il pallone del 2-2 che sembrava ormai sicuro, dopo un colpo di testa di Goldaniga. Un intervento salva risultato, celebrato nel dopo partita anche da Fonseca. Lo spagnolo non è stato regalato dal Betis: è arrivato in estate per 23,5 milioni di euro. A differenza di Olsen, schiacciato dall’eredità di Alisson, Lopez si è ambientato subito e ha convinto tutti con la sua regolarità. Grande professionista, ha iniziato subito a studiare l’italiano per potere guidare la difesa anche con la voce.

Mercato: continuano sotto traccia i tentativi per Politano, molto difficile ma non impossibile. Fatta per il difensore Ibanez, che arriva dall’Atalanta in prestito gratuito per 18 mesi e obbligo d’acquisto a 10 milioni bonus compresi. Uno sguardo al futuro con Oliver Jurgens, attaccante estone dell’Hellas Verona, classe 2003, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Duro k.o. per la Roma femminile contro il Milan: giallorosse in vantaggio 2-0 (doppietta di Thomas), ma crollate nel finale e sconfitte 3-2.