La Roma mette l’Europa al sicuro

Il Toro si inchina ai giallorossi che blindano un posto nelle Coppe

La finale di Conference contro il Feyenoord è ancora da vincere ma la Roma ci arriva con un pensiero in meno. Il 3-0 al Torino interrompe una striscia negativa, ma soprattutto garantisce un posto nella prossima Europa League. Non è un particolare da poco, visto che Mourinho è riuscito anche a fare un po’ di turnover. La Roma - sottolinea Luca Valdiserri su 'Il Corriere della Sera' - è stata concentrata per 90’ e lo Special One ha indovinato la mossa del doppio attaccante. Shomurodov si è mosso bene, Abraham è tornato al gol in campionato dopo 7 gare. Il Torino si è impegnato — e con Juric non può essere altrimenti —, ma le assenze si sono fatte sentire soprattutto in difesa, dove ha giocato Lukic fuori ruolo.