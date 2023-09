La Roma mai così male. Per ora Mourinho non rischia

I Friedkin non hanno intenzione di esonerare il tecnico portoghese e lui non ne ha di dimettersi

Redazione

Il contratto di Mourinho con la Roma scadrà a giugno 2024 — come quelli del g.m. Tiago Pinto, di Rui Patricio e Spinazzola, mentre Lukaku è in prestito secco dal Chelsea e Dybala ha una clausola facilmente scalabile — ma era difficile pensare che bastassero sei giornate di campionato per far scoppiare la crisi del terzo anno, scrve Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. La sintesi è comunque che i Friedkin non hanno intenzione di esonerare Mourinho e che Mourinho non ne ha di dimettersi.

La Roma ha bisogno della qualificazione alla prossima Champions League, ancora più ricca perché chi vi partecipa giocherà ancora più partite. In ogni caso, l’assenza di Smalling e la cessione di Ibanez non possono giustificare che ogni tiro in porta dell’avversario si trasformi in gol. E la mandrakata di mettere alla fine quattro centravanti contemporaneamente in campo non funziona da tempo. In più la Roma ha perso la sua pericolosità su corner e calci piazzati: prima faceva gol, adesso li prende.

