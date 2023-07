La Roma in Portogallo, Dybala tratta il rinnovo

Ieri gli agenti dell’argentino hanno avuto un contatto telefonico con Pinto

La Roma partirà oggi pomeriggio per il Portogallo, dove svolgerà la seconda parte del ritiro precampionato, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, con un grosso punto interrogativo: chi sarà il centravanti titolare della prossima stagione? Lo scorso anno, mentre la squadra era in ritiro in Algarve, il gm Tiago Pinto riuscì a chiudere per Dybala – ieri gli agenti dell’argentino hanno avuto un contatto telefonico col portoghese e la prossima settimana ci sarà un incontro per parlare del rinnovo del contratto e dell’eliminazione della clausola– la speranza di Mourinho (e della tifoseria) e che anche quest’anno possa arrivare un regalo.

Con l’infortunio di Abraham, il solo Belotti, che ieri ha dato qualche timido cenno di ripresa nell’amichevole contro il Latina, non può bastare. Per questo Mou continua a mandare messaggi in codice attraverso i social, come faceva anche lo scorso anno, quando la società era ferma sul mercato. Non è un mistero che la sua prima scelta sia Alvaro Morata, il quale ha dato la sua preferenza ai giallorossi e al suo amico Dybala, ma le richieste dell’Atletico Madrid sono state ritenute eccessive non solo dalla Roma ma anche da Inter – ieri in Spagna i quotidiani parlavano di un ritiro dalla trattativa da parte dei nerazzurri – e dalla Juventus.

L’alternativa è sempre Gianluca Scamacca, che in Inghilterra continua a segnare e segue la vicenda: ha già dato la sua disponibilità, mettendo la Roma in cima alla lista dei suoi desideri; si informa, telefona agli amici fuori e dentro Trigoria per capire gli sviluppi della trattativa tra la società giallorossa e il West Ham.