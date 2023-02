La Roma in emergenza, Pellegrini è quasi fuori

Dybala out, Pellegrini quasi. Sarà una Roma in grande emergenza, quella che stasera affronterà il Verona in un Olimpico esaurito per la ventiduesima volta consecutiva, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Un match da vincere a tutti i costi, dopo il mezzo passo falso di Lecce, per rima nere nella corsa Champions.