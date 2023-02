La Roma in emergenza. Mou: “Il futuro è adesso”

Il "corto muso" ottenuto dalla Roma in 10 delle 17 vittorie stagionali tra campionato e Coppe, questa volta potrebbe bastare soltanto passando dai calci di rigore, con tutti i patemi d'animo che la "lotteria" si porta dietro, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Il ritorno dei playoff di Furopa League, contro il Salisburgo , è stato complicato dagli errori giallorossi davanti al portiere avversario e dal gol subito all'88° che complica molto la qualificazione agli ottavi di finale. Mourinho convocherà Pellegrini, Dybala e Abraham "Vediamo se e come usarli. Di sicuro non sono al 100%. Tre insieme è troppo, pero sono disponibili per dure una mano".

Il più in dubbio è Dybala, il più sicuro Pellegrini. Wijnaldum sarà della gara: se titolare o meno dipende dalle condizioni di Dybala e Pellegrini. Catenaccio dello Special One, invece, sul suo futuro, anche se il Ceo Berardi si è sbilanciato sulla permanenza a Roma: "Non ho parlato con lui su questo tema, è solo una sua intuizione. Il futuro per me è la partita che viene".