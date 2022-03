La Roma ha ritrovato Smalling, adesso la difesa ha il leader che Mou cercava

Con l'inglese in campo la squadra ha una maggiore solidità difensiva

Il terzo 1-0 consecutivo della Roma, ottenuto in Olanda contro il Vitesse nella partita di ’andata degli ottavi di finale di Conference League, restituisce a José Mourinho alcune certezze, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Innanzitutto, come ha sottolineato lo stesso tecnico, la squadra giallorossa ha una maggiore consapevolezza dei propri mezzi; poi, la squadra ha raggiunto una maggiore solidità difensiva, che è la base su cui Mourinho, di solito, costruisce le proprie squadre. Nell’ultimo periodo c’è stata una vera e propria inversione di tendenza. Quello con il Vitesse è stato il quindicesimo clean sheet stagionale, il terzo consecutivo, il quinto nel 2022. Buona parte del merito è proprio del portiere, che ha aggiunto leadership e personalità alla difesa e, nonostante qualche errore, il suo rendimento si può considerare più che positivo: c’è ancora tempo, per lui, per battere il record di 23 partite con la porta inviolata stabilito nella stagione 2017-2018 con la maglia dello Sporting. È cresciuto anche il rendimento della difesa, ormai stabilmente schierata con i tre centrali. Il leader del reparto è senza dubbio Chris Smalling e non può essere un caso che le cose siano cominciate a migliorare da quando l’inglese è rientrato in pianta stabile nella formazione titolare. Dal 21 novembre, giorno del suo ritorno dopo l’infortunio muscolare, quella con il Vitesse è stata la quarta gara in cui non è partito dall’inizio (la prima in cui è entrato dalla panchina).