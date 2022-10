La Roma ha imparato a fare punti anche contro le big

Nello scorso campionato: sei partite e sei sconfitte contro Milan, Inter e Juve. Zero punti scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. In questo: pareggio allo Stadium contro la Juve e vittoria a San Siro contro l’Inter. Quattro punti. Certo, le classifiche si fanno contro 19 avversarie e non soltanto contro le big e si potrebbe dire che i 4 punti guadagnati sono stati persi a Udine (quest’anno sconfitta e l’anno scorso pareggio) e contro l’Atalanta (sconfitta al posti di vittoria). Però fare risultato contro gli avversari più quotati ha un doppio significato positivo: certifica la crescita del gruppo e aumenta di molto l’autostima.