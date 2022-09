La Roma Femminile vince ancora in rimonta

Seconda vittoria in una settimana, e sempre per 2-1, per la Roma femminile, come riporta Il Corriere della Sera. Dopo aver sconfitto lo Sparta Praga nell’andata del preliminare di Champions League, le giallorosse si sono imposte anche sulla Fiorentina. La Viola era passata in vantaggio con Catena nel primo tempo, ma nella seconda frazione di gioco le ragazze di Spugna hanno ribaltato il match con Haug e Giacinti.