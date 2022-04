La Roma femminile vince a Firenze e la Lazio retrocede in B travolta dalla Juve

Il verdetto, ora, è anche aritmetico: con la sconfitta per 5-1 costa caro alle giocatrici biancocelesti

Il verdetto, ora, è anche aritmetico: con la sconfitta per 5-1 in casa contro la Juventus, la Lazio Femminile torna in Serie B dopo un solo anno si legge su Il Corriere della Sera. A Formello il pareggio di Visentin dopo il primo gol bianconero di Pedersen era stato un’illusione. Nella ripresa, la Juventus – a cui basta un solo punto per ottenere il quinto scudetto consecutivo – ha dilagato con due reti di Caruso, la seconda personale di Pedersen e la quinta complessiva di Straskova. Non è arrivata, invece, l’aritmetica qualificazione alla Champions League per la Roma: la vittoria per 6-2 del Milan sul Pomigliano ha rinviato la festa, che la squadra di Spugna (vittoriosa comunque a Firenze per 2-3) spera di fare tra due settimane contro la Sampdoria.