La Roma Femminile domina ma spreca Bavagnoli: “Arrabbiata e delusa”

Il gol di Annamaria Serturini allo scadere del primo tempo e le tante occasioni create durante tutto il match non sono bastati alla Roma femminile per uscire con tre punti dalla sfida contro l’Inter: a Milano, ieri mattina, le giallorosse hanno subito il gol del pareggio di Marinelli (entrata dalla panchina al posto di Tarenzi) e neanche in 11 contro 10 per l’espulsione della nerazzurra Brustia sono riuscite a tornare in vantaggio, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera.

“Sono un po’ arrabbiata e delusa – le parole di coach Betty Bavagnoli – Abbiamo interpretato bene la partita con il giusto spirito, e abbiamo dominato sotto il punto di vista del gioco. Meritavamo di più, ma non possiamo meritare una vittoria se non finalizziamo quei palloni“.